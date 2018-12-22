Лондон, 22 декабря. Британское издание Daily Express опубликовало материал об угрозе «Третьей мировой войны» с Россией в связи с напряженной ситуацией в Азовском море.

Журналисты выразили тревогу в связи с выдвижением российского фрегата в сторону Азова. В статье умалчивается, что корабль находится в территориальных водах Российский Федерации. Иллюстрацией к материалу послужила фотография президента РФ Владимира Путина на фоне моря. Автор напоминает об инциденте в Керченском проливе, не упоминая о его причинах.

«Напряженность в регионе высока после того, как 25 ноября военные корабли Владимира Путина открыли огонь по трем украинским кораблям в Черном море», — пишет Daily Express.

Таблоид традиционно для британских СМИ обвинил Москву в «аннексии Крыма» и «разжигании конфликта в Донбассе».

Ранее сообщалось о провокации ВМС Украины в Донбассе. Три военных корабля нарушили границу России, не выполняли законные требования властей и опасно маневрировали. Нарушители были задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские власти заявили об «акте агрессии» со стороны России. Под этим предлогом президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Этот правовой режим исключает возможность проведения выборов, запланированных на март 2018 года. Однако парламент согласился ввести военное положение на 30 дней, что позволит вовремя провести выборы.

Кроме того, депутатам верховной рады удалось закрепить дату волеизъявления, проголосовав за соответствующее постановление.