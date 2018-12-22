Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

42
0 Оставить комментарий

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Тегеран, 22 декабря. Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца ВМС США John C. Stennis и сопровождающих его кораблей. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания авианосную группу сопроводили 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции. Associated Press отмечает, что американские корабли впервые вошли в акваторию Персидского залива со времени выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возвращении к санкциям против Ирана. Кроме того, ограничительные меры охватили государства, сотрудничающие с Тегераном.

Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец вошел в акваторию Персидского залива. Западные СМИ назвали действия США демонстрацией силы в регионе.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.