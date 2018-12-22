Трое россиян попали в список самых удачливых миллиардеров 2018 года

Москва, 22 декабря. Трое граждан России вошли в список самых удачливых бизнесменов 2018 года по версии Forbes. Рейтинг издания охватил период с декабря 2017 по декабрь 2018 года.

Во главе списка оказался Джефф Безос, увеличивший свое состояние на почти на 28 миллиардов долларов США. Совладелец компании «Лукойла» Вагит Алекперов замкнул тройку лидеров. Его активы выросли на 4,6 миллиардов долларов США.

Учредитель «Новатэка» Леонид Михельсон расположился на пятой строчке. Состояние Михельсона выросло на четыре миллиарда американских долларов. Его соседом снизу в списке оказался основатель нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко. За прошедшие 12 месяцев по подсчетам Forbes он стал богаче на 12,4 долларов США.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников. Об этом писала RT.