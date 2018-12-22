Стала известна личность настоящего отца Дарта Вейдера

Вашингтон, 22 декабря. Поклонники фантастической эпопеи «Звездные войны» выяснили, кто является истинны отцом Дарта Вейдера. Об этом сообщает портал FanSided. Загадка открылась в комиксе Darth Vader #25.

Следует отметить, что по поводу происхождения Энакина Скайуокера среди фанатов киноповести на протяжении длительного времени елась дискуссия. Часть поклонников отстаивала непорочное зачатие легендарного героя. Эта версия подкреплялась рассказом матери Дарта Вейдера.

Однако на деле его отцом оказался Палпатин. Он создал в утробе Шми темного джедая, использовав для этой цели меч.

Ранее звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко, исполнившая роль Пенни призналась, что опечалена закрытием ситкома. В социальной сети Instagram она призналась, что ее сердце разбито. Об этом писала Газета.ru.