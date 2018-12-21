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Атомный авианосец США вошел в Персидский залив

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Атомный авианосец США вошел в Персидский залив

Вашингтон, 21 декабря. Атомный авианосец ВМС США USS John C. Stennis в сопровождении группы кораблей вошел в акваторию Персидского залива. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, американский авианосец оказался в Персидском заливе впервые с момента выхода Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Associated Press сообщает, что USS John C. Stennis пробудет в районе на протяжении двух месяцев.

В свою очередь, The Wall Street Journal называет действия Вашингтона демонстрацией силы Ирану. Корабли якобы призваны пресечь «враждебные действия» Тегерана в регионе.

Ранее глава Ирана потребовал компенсировать выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Соответствующее заявление Хасан Роухани сделал в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Автор: Сергей Свазовский
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