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Операторы связи анонсировали повышение тарифов

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Операторы связи анонсировали повышение тарифов

Москва, 21 декабря. Операторы связи «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 анонсировали повышение тарифов с января 2018 года. Абоненты оповещаются об изменении цен посредством смс-сообщений. Соответствующая информация размещена и на сайтах организации.

Специалисты связывают решение мобильных операторов с повышением НДС. За счет такого шага компании рассчитывают сохранить наиболее востребованные услуги и сервисы.

«Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде», — цитирует представителя «Вымпелкома» РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Мегафон» и МТС договорились о бесплатном переводе денежных средств для своих абонентов. Об этом писала Газета.ru.

Также ранее сообщалось о намерении ФСИН запретить мобильную связь в исправительных учреждениях. В ведомстве отметили, что самим операторам это предложение невыгодно.

Автор: Сергей Свазовский
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