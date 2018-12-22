Сирия новости 22 декабря 07.00: САА открыла ответный огонь по террористам в Кабане; ВС Турции перебрасывает бронетехнику к Зор-Магару

Сирия, 22 декабря. САА открыла ответный огонь по террористам в Кабане; ВС Турции перебрасывает бронетехнику к Зор-Магару; курды могут оставить Хаджин. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: трижды открывали ответный огонь по позициям боевиков на севере Латакии.

Курды: могут оставить свои позиции и отступить на северные окраины Хаджина.

«Исламское государство»1: обстреляло два населенных пункта на западном берегу Евфрата.

ВС Турции: продолжает стягивать бронетехнику к границе с Сирией.

Провинция Латакия

Источник в социальной сети Twitter (@najlaalsaadi) сообщает, что подразделения Сирийской арабской армии вынуждены были трижды открывать огонь по позициям неназванной вооруженной группировки вблизи населенного пункта Кабана. Отмечается, что поводом к ответным действиям правительственных войск послужили регулярные минометные обстрелы, которые велись из этого района.

Как передает Telegram-канал @idlib_55, из города Джиср аш-Шугур в направлении гор Джебель-Туркман проследовала небольшая автомобильная колонна «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на поступающие сообщения о локальных успехах курдских вооруженных формирований на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, ситуация в этом районе по-прежнему остается крайне напряженной. Пока «Демократические силы Сирии» пытаются закрепиться на отбитых у «Исламского государства» позициях, террористы совершают диверсии на тыловых позициях курдов.

Как сообщает Telegram-канал @Syria_News3, в результате терактов и нападений, проведенных боевиками ИГИЛ1 в городе Хаджин было ликвидировано семь курдских бойцов, еще несколько получили ранения. Также есть непроверенная информация о том, что командование «Демократических сил Сирии» рассматривает вариант отступления на северные окраины Хаджина.

Параллельно с этим не прекращаются протесты арабского населения уже захваченных курдами территорий. Как передает источник в Twitter @RisboLensky, демонстрации против курдского произвола и массовых арестов мирных жителей прошли в населенных пунктах Сувейдан-Джазире и Дарнаж. Источник сообщает, что в ходе протестов был убит полевой командир «Демократических сил Сирии» Абу Хадижа аль-Ираки.

Euphrates Post пишет, что ситуация в районе так называемого Хаджинского кармана складывается не в пользу курдов. Как предполагает издание, «Исламское государство» может вернуть все ранее утраченные территории, включая Хаджин, а также восстановить контроль над сирийско-иракской границей, чтобы переместиться в Ирак.

По информации источника в Twitter (@raedsyrian002), террористы обстреляли населенные пункты Шадра и Эс-Сайяль. О потерях со стороны мирных жителей и сирийских военнослужащих не сообщается.

Провинция Ракка

Несмотря на заявления Эрдогана о том, что операция против курдов будет отложена, турецкие войска продолжают переброску сил и бронетехники в район приграничного населенного пункта Зор-Магар. Так, например, Telegram-канал @ehaaby55 опубликовал фотографии прибытия танков Leopard в указанный район на границе с Сирией.

Провинция Хасака

По информации прокурдского источника в Twitter @RojavaCudi, «Демократические силы Сирии» получили крупную партию оружия из Ирака. Отмечается, что конвой с оружием в САР направили иракские курдские вооруженные формирования пешмерга.

Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, SDF планируют освободить 3200 пленных боевиков «Исламского государства», содержащихся в заключении на подконтрольной курдам территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)