Вашингтон, 21 декабря. Давление Соединенных Штатов Америки помешало многим странам-членам ООН поддержать резолюцию о поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что позиция Европейского союз вызывает у Москвы разочарование.

«Если американские ракеты будут там размещены, они фактически оказываются на линии удара», — сказал российский дипломат.

По словам Полянского, «по горячим следам» после голосования представители Германии и Франции призывали к взвешенном подходу в этом вопросе.

«Многие подходили, высказывали поддержку, многие извинялись, что не могут проголосовать так, как надо проголосовать», — цитирует Полянского ТАСС.

Накануне RT сообщала, что ООН не поддержала резолюцию о поддержке договора об РСМД.