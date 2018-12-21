Сирия: трое военных САА ранены в ходе обстрелов боевиков в провинциях Алеппо, Хама и Латакия

Дамаск, 21 декабря. Трое военнослужащих сирийских правительственных войск ранены в ходе обстрелов боевиков в провинциях Латакия, Хама и в городе Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Сергей Соломатин.

Он отметил, что, несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации.

В результате обстрела боевиками населенного пункта Масасна провинции Латакия трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения», — сказал глава ЦПВС.

Соломатин также отметил, что официальный Дамаск продолжил применять амнистию в отношении лиц, уклонившихся от военной службы, а также участников незаконных вооруженных формирований. К настоящему моменту амнистировано более 19 тысяч таких лиц.