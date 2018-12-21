Захарова назвала неприятным новогодним «подарком» повышение стоимости виз США

Москва, 21 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение в связи с повышением сборов для оформления американских виз для россиян.

«С крайним недоумением восприняли поспешное решение американской стороны о повышении с 1 января 2019 года тарифов за оформление виз для российских граждан», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия, наоборот, в настоящий момент работает над снижением стоимости виз для американцев, поэтому такой недружественный шаг был неожиданным. По словам дипломата, американские власти преподнесли всем россиянам «неприятный новогодний «подарок».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в целом ситуация с выдачей американских виз в России остается «катастрофической». Заявители могут ждать собеседования до 300 дней.