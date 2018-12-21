Названы десять худших фильмов года
Москва, 21 декабря. Эксперты журнала The Hollywood Reporter назвали десятку самых провальных кинокартин текущего года. По мнению кинокритиков, худшим фильмом года является криминальная драма «Кодекс Готти».
В главной роли мафиози «Кодекс Готти» снялся актер Джон Траволта. Рейтинг фильма на сайте рецензий Rotten Tomatoes составил 0%. Вторую строчку худших фильмов занял боевик «Робин Гуд: Начало» режиссера Отто Батхерста. Замыкает тройку самых неудачных картин года эротическая драма «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.
Также в список попали фильмы «Сама жизнь» Дэна Фогельмана, картина режиссера Рубена Флейшера «Веном» с Томом Харди. Кроме того, кинокритики советуют не тратить время на просмотр фильмов «Щелкунчик и четыре королевства», «Лос-Анджелес в огне», «Операция «Шаровая молния»», «Излом времени» и «Суспирия».