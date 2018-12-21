Клинцевич исключил возможность войны с Украиной

Москва, 21 декабря. Член Совфеда РФ Франц Клинцевич заявил, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может. Комментируя инициативу депутата Рады разорвать отношения с Россией и объявить войну, сенатор призвал Европу придерживаться той же позиции и не допустить развязывания конфликта.

«Абсолютно убежден, что никакой войны между Россией и Украиной быть не может. Это – наша принципиальная позиция», — заявил сенатор.

По словам Клинцевича, такая инициатива могла быть придумана только «помутненным русофобией разумом киевских политиков». Сенатор отметил, что украинские политики способны придумать еще что-то более радикальное, бьющее в первую очередь по украинцам, в преддверии президентских выборов, которые назначены на март 2019 года.

Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй внес в парламент Украины проект обращения к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить «войну» России. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что таким образом парламентарий «хочет войти в историю», при этом забывая о согражданах.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение из-за провокации ВМСУ в Керченском проливе. Украинский президент хотел ввести режим на 60 суток, однако Рада заблокировала инициативу и ввела военное положение на 30 дней. Тем не менее Порошенко не исключил, что режим может быть продлен.

Продление режима позволит Порошенко сохранить за собой пост президента РФ. Согласно опросам, шансы Порошенко сохранить за собой президентский пост крайне низки – он значительно уступает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому в президентской гонке.

