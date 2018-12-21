Потерявшая голос постпред США в ООН «осчастливила многие страны»

Вашингтон, 21 декабря. Постоянный представитель США в России Никки Хейли заявила, что заболела и потеряла голос. Дипломат в шутку отметила, что ее недуг осчастливит многие страны в Совете Безопасности ООН.

«Я проснулась этим утром и обнаружила, что пропал голос. Я уверена, что это осчастливит мноие страны», — пишет она в Twitter.

I woke up this morning and have lost my voice. I’m sure that will make many countries happy. #MyHusbandLovesThis — Nikki Haley (@nikkihaley) December 21, 2018

При этом свою запись политик опубликовала с хештегом «Мой муж обожает это», пишет «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что Никки Хейли до конца года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Согласно предварительной информации, причиной ее увольнения стало несогласие с внешней политикой президента США Дональда Трампа. В частности, ее возмущает отношение американского лидера к мигрантам, поскольку сама Хейли является дочерью индийских переселенцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку Никки Хейли, отметив, что российские дипломаты готовы налаживать сотрудничество с новым американским коллегой. От дальнейших комментариев она отказалась, подчеркнув, что это внутреннее дела Соединенных Штатов.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в свою очередь отметил, что уход Хейли «никого не расстроит».

Отметим, что постпред США известна своей непримиримой позицией по отношению к России. Практически на каждом заседании Совбеза ООН она критиковала Москву за те или иные действия.