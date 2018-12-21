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#Соцсети

Forbes назвал Цукерберга главным неудачником-миллиардером года

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Forbes назвал Цукерберга главным неудачником-миллиардером года

Москва, 21 декабря. Журнал Forbes назвал создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга главным неудачником года среди миллиардеров. Бизнесмен потерял за год 18,7 млрд долларов.

Цукерберг стал единственным американцем в топ-10 главных неудачников года. Второе место занял владелец Zara Амансио Ортега который потерял за год 16,2 млрд долларов, сообщает «Мир24». Замыкает тройку самых неудачливых бизнесменов года глава немецкого производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер, пишет «Газета.ru». Его состояние снизилось на 14 млрд долларов.

Цукерберг потерял около 8 млрд долларов в апреле 2018 года, когда стало известно об утечке данных 50 млн пользователей Facebook. В июле текущего года состояние Цукерберга сократилось на 15,4 млрд долларов после того, как компания не оправдала ожидания инвесторов.

Автор: Софья Куликова
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