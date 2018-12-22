Сирия итоги за сутки на 22 декабря 06.00: более 30 человек стали жертвами ударов ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре, САА отбила атаку радикалов в Хаме

Сирия, 22 декабря. Более 30 гражданских стали жертвами ударов ВВС международной коалиции в Дейр-эз-Зоре, в Хаме САА отбила атаку радикалов «Джейш аль-Иззы», курды заявили о готовности передать Манбидж сирийским властям. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла четырех боевиков в Алеппо, пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории Хамы.

«Национальный фронт освобождения»: арестовал несколько мирных жителей Алеппо.

Курды: атаковали позиции протурецких группировок в Африне, арестовали несколько мирных жителей Ракки, потеряли девять боевиков в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселениям Дейр-эз-Зора, в результате чего погибли гражданские.

ВС Турции: открыли огонь по курдским отрядам в Алеппо.

Провинция Алеппо

Утром ВС Турции обстреляли позиции курдских военизированных отрядов в поселении Зор Магар к западу от города Кобани на северо-востоке провинции Алеппо, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency).

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что в северных районах региона продолжались столкновения между Отрядами народной самообороны (YPG) и протурецкими вооруженными формированиями. В результате одной из вылазок курдов недалеко от Африна было нейтрализовано четыре боевика «Сирийской свободной армии» (ССА).

Представители Демократических сил Сирии (SDF) заявили, что готовы передать Манбидж сирийскому правительству при условии предоставления городу самоуправления, передавало РИА Новости. Напомним, вчера союзники курдских военизированных отрядов из международной коалиции начали покидать данный район.

Боевики «Национального фронта освобождения» арестовали несколько мирных жителей города Аль-Атареб на западе провинции, сообщало информационное агентство Al-Manar News. Гражданских обвинили в связях с «Исламским государством». В этой же местности боевики подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» арестовали члена группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки», передавал Twitter-канал (@Bosni94).

К западу от административного центра провинции отмечались перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Об этом писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Также инженерные бригады САА продолжили проводить работы по уничтожению мин радикальных исламистов в районах Хайдария и Рамуса и на севере региона. Об этом сообщало информационное агентство SANA.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в поселениях Ас-Суса и Аш-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор отмечались столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии (SDF). Twitter-канал (@jacksanders1965) сообщал, что за сутки курды потеряли в перестрелках с ИГИЛ1 девять боевиков. Кроме того, радикальные исламисты уничтожили три транспортных средства SDF.

В это же время, по сведениям Twitter-канала (@IF_asia_), по предполагаемым укрытиям ИГИЛ на территории этих поселений наносили удары ВВС международной коалиции. Источник писал в Twitter (@smmsyria), что во время рейда сил возглавляемого США альянса погибло несколько гражданских, включая детей. В конце дня SOHR сообщил, что в результате одного из следующих авианалетов погибло 27 жителей поселения Аш-Шаафа, в том числе восемь детей.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Афес на востоке провинции Идлиб произошла детонация взрывного устройства, передавал местный источник в Twitter (@NorsForStudies). В результате инцидента ранения получили два мирных жителя поселения.

В этой же части региона отмечались перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что террористы атаковали позиции армии САР, чем спровоцировали ответные меры со стороны правительственных войск. Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu), что правительственные войска САР вели артобстрел укрепрайонов джихадистов в окрестностях поселений Сукейк и Аль-Фарджа. Также, по данным местного Twitter-канала (@PallatonTony), столкновения между САА и незаконными вооруженными формированиями отмечались в районе населенного пункта Кафр Набель.

Неизвестные боевики проникли в объединенный штаб группировок «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ахрар» и «Файлак аш-Шам» в восточном пригороде Идлиба и украли оттуда все оружие. Об инциденте сообщал местный источник в Twitter (@Step_Agency).

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Breizhman1983), что курдские радикалы напали на дома местный жителей в населенном пункте Айн Исса и арестовали несколько гражданских. Задержанные будут принудительно зачислены в Демократические силы Сирии (SDF).

Ранее боевики «демократических сил» снесли один из домов в административном центре региона. Хозяева жилья, пытавшиеся оказать сопротивление курдам, попали под обстрел и получили тяжелые ранения.

Провинция Хама

Российские наблюдатели зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Хама со стороны радикальных формирований. Об этом сообщалось утром в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Местный источник передавал в Twitter (@Step_Agency), что действия джихадистов привели к обстрелам их позиций недалеко от города Аль-Латамина. Также столкновения между правительственными войсками САР и незаконными группировками отмечались в окрестностях поселений Аз-Зияра, Кафр Зета, Хасрая и Ас-Сахр, писал Twitter-канал (@HalabTodayTV).

Боевики группировки «Джейш аль-Изза» предприняли новую попытку проникнуть на подконтрольные правительственным войскам САР территории на севере Хамы. Информационное агентство Al Mayadeen писало, что радикалы атаковали позиции САА в районе поселения Масасна недалеко от Мхарде. Бойцы САА отбили нападение исламистов и нейтрализовали нескольких из них.

В конце дня на окраине населенного пункта Суран произошла детонация самодельного взрывного устройства, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)