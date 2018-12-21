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Раджоэлина лидирует на выборах президента в Мадагаскаре

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Раджоэлина лидирует на выборах президента в Мадагаскаре

Москва, 21 декабря. Второй тур выборов президента Мадагаскара прошел в среду в спокойной обстановке, международные и местные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Участие в выборах принимали экс-руководитель Высокой переходной администрации Мадагаскара Андри Раджоэлина и бывший президент страны Марк Равалуманана, который получил наибольшее количество голосов в ходе первого тура в ноябре.

По предварительным результатам Национальной независимой избирательной комиссии, лидирует в выборах Раджоэлина.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность того, чтобы электоральные процедуры на Мадагаскаре проводились в соответствии с конституционными нормами, а кандидаты уважали волеизъявление малагасийцев и действовали согласно с законом.

Автор: Софья Куликова
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