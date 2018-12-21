Сирия новости 21 декабря 22.30: удары ВВС международной коалиции убили 27 жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Хаме погиб ребенок

Сирия, 21 декабря. Удары ВВС международной коалиции убили 27 жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Хаме погиб ребенок, в Алеппо «Тахрир аш-Шам» арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: атакует SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала боевика «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.

Международная коалиция: убила 27 человек в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции Алеппо не прекращаются перестрелки между радикальными группировками и правительственными войсками САР, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, сирийская армия вынужденно отвечает на провокации исламистов, которые обстреливают мирные окраины города, а также нападают на позиции САА.

Боевики подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» арестовали члена группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» в районе Аль-Атареб, передает Twitter-канал (@Bosni94).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» атакуют курдские военизированные отряды в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@BarzanSadiq). Ранее сообщалось, что в течение суток Демократические силы Сирии (SDF) потеряли в боях с радикальными исламистами девять боевиков. Кроме того, ИГ1 уничтожило три транспортных средства SDF.

Одновременно с этим Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что ВВС международной коалиции нанесли удары по поселению Аш-Шаафа. В результате авианалета погибло около 27 человек, в том числе восемь детей.

Провинция Хама

На окраине населенного пункта Суран произошла детонация самодельного взрывного устройства, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил тяжелые ранения.

Военный Twitter-канал (@riskmap_) сообщает, что на севере провинции Хама продолжаются перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА).

Ирак

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передает, что террористы напали на полицейский участок в провинции Киркук. Данные сведения опубликовал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@islamicworldupd).

На севере региона обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ1, пишет информагентство Asharq Al-Awsat. В братской могиле найдено несколько десятков тел казненных джихадистами мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)