Беглов пообещал решить проблемы дольщиков ГК «Город». ФАН-ТВ

По поручению Владимира Путина, врио губернатора Петербурга провел личную встречу с обманутыми дольщиками. Накануне, во время пресс-конференции президента о проблеме заявила активистка Алла Андреева.

На входе в Смольный Аллу Андрееву ждали не только журналисты, но и такие же обманутые дольщики с кипой документов и надеждой, которую дала им активистка.

«Я очень надеюсь, на конструктивный разговор и чтобы отбросили все обиды, а просто начали исправление ошибок. Больше ничего не хочется абсолютно», — коротко поделилась ожиданиями от встречи Алла Андреева.

В Смольном Алла Андреева рассчитывала на личную встречу с врио губернатора, однако попала на совещание проблем участников долевого строительства. Там были и ее обидчики – застройщики Андрееву знают давно, кто-то, по ее словам, занимается травлей активистки и ее близких. С этой встречи она предпочла уйти. И только спустя час Александру Беглову удалось провести встречу наедине. После беседы Андреева пообщалась с корреспондентами ФАН.

«Я вижу желание разобраться, вижу, что скорее всего будет позитивный результат, хотя опять же все это острожно. Очень хочется, чтобы все это закончилось и самое главное, чтобы те вопросы, которые сейчас волнуют меня и всех остальных, были закрыты. На данный момент то, что пообещал мне Александр Дмитриевич – это проверку прокуратуры в силу того, что было сделано в моем доме».

Активистка признается, что ей бы хотелось, увидеть просто честное отношение со стороны администрации Петербурга и комитета по строительству, и чтобы застройщики выполнили свои обязательства перед дольщиками.

До личной встречи Беглов провел совещание с руководителями строительных компаний, инвесторами и участниками долевого строительства. Правительство Петербурга поставило жесткую задачу: к третьему кварталу 2019-го года ввести 9511 квартир обманутых дольщиков. К концу 2020-го таковых не должно остаться вообще.