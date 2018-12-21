Пожар на складе с пиротехникой вызвал большой фейерверк в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Склад с пиротехникой загорелся в пятницу в Петербурге. Инцидент произошел в районе Химического переулка. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Как видно на кадрах ролика, возгорание спровоцировало срабатывание пиротехники, ожидающей Нового года, в результате чего над крышей склада взвился большой фейерверк, искрящийся на фоне черного дыма.

Сведений о пострадавших пока не пострадала. На месте работают пожарные. Возгоранию присвоена категория 2 бис, при которой вызывается дополнительно два пожарных отделения из соседних районов.