«Нет никаких оправданий»: тренер Медведевой разнес фигуристку за провал на ЧР

Саранск, 21 декабря. Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер раскритиковал свою подопечную за провальное выступление в короткой программе на чемпионате России в Саранске.

«У меня нет слов для сегодняшнего разочаровывающего выступления. Мы останемся сильными и будем бороться завтра. Нет абсолютно никаких оправданий сегодняшнему результату. Я действительно в недоумении, чтобы сказать что-то большее», — отметил он.

В то же время Орсер добавил, что он ценит поддержку и любовь, которой окружают Медведеву находящиеся рядом с ней люди, сообщает телеканал 360.

Напомним, что 19-летняя спортсменка, которая дважды брала серебряную медаль на Олимпийских играх в Южной Корее, во время выступлений в Саранске упала при попытке сделать двойного аксель и заняла 14 место, получив 62,24 балла. В то же время 16-летняя Алина Загитова заняла первое место после короткой программы на чемпионате, заработав 80,62 балла.