«Хочет войти в историю»: в ГД объяснили, зачем депутат Рады предложил начать войну с РФ

Москва, 21 декабря. Депутат Верховной рады Виталий Куприй, предложивший президенту Украины Петру Порошенко разорвать все дипломатические отношения с Россией и объявить войну, хочет войти в историю и не думает об интересах граждан, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Автор идеи просто хочет войти в историю Украины как человек-инициатор начала войны с Россией», — заявил парламентарий в комментарии РИА Новости.

Российский парламентарий объяснил, зачем Куприй предложил начать войну с РФ. По словам Бальбека, возможность войти в историю «греет депутатскую душу». Ради этого киевский парламентарий готов объявить войну «кому угодно» и совершенно не заботится о жизни сограждан.

Бальбек отметил, что у граждан России на Украине сотни тысяч родственников и друзей, которые поддерживают отношения и ездят друг к другу в гости. Пропагандистское решение депутата Рады создает большой риск для многих людей.

Украинцы уже устали от информационных и гражданских войн и экономических потрясений. Решение Порошенко объявить войну может не только повредить имиджу и бизнесу нынешнего президента Украины, но разгневанный народ может «поднять на виллы» действующего главу государства.

Напомним, Порошенко ввел военное положение в десяти регионах страны из-за провокации ВМСУ в Керченском проливе. Украинский президент хотел ввести режим на 60 суток, что могло стать поводом для отмены выборов президента в марте 2019 года. Однако Рада заблокировала инициативу и ввела военное положение на 30 дней. Тем не менее Порошенко не исключил, что режим может быть продлен.

Продление режима позволит Порошенко сохранить за собой пост главы государства. Согласно опросам, шансы Порошенко сохранить за собой президентский пост крайне низки – он значительно уступает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому в президентской гонке.