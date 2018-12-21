Эксперт дал высокую оценку работе Беглова по решению проблем дольщиков

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с активисткой Аллой Андреевой после того, как женщина попросила президента обратить внимание на проблему обманутых дольщиков Петербурга и Ленобласти во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

В четверг дольщица ГК «Город» Алла Андреева, представившись главе государства журналисткой «Рязанской областной газеты», заявила, что в Петербурге сдают в эксплуатацию недостроенные дома и предположила, что убийство ее мужа в 2015 году может быть связано с ее общественной деятельностью по защите прав и интересов обманутых дольщиков города и области.

Президент согласился, что поднятая Андреевой проблема стоит очень остро, и заявил о необходимости перехода к цивилизованным способам жилищного строительства, которые исключают практику привлечения средств граждан обманом.

«У части людей деньги изымаются, и они вообще ничего не получают. Мы должны переходить к цивилизованному строительству, даже если это приведет к снижению темпов в отрасли», — сказал Владимир Путин и поручил врио губернатора Петербурга Александру Беглову разобраться в ситуации Андреевой.

Беглов привлек специалистов

Уже на следующий день Беглов встретился с дольщицей ЖК «Город», но перед этим он изучил подготовленные для него экономическим блоком Смольного материалы о ситуации с долевым строительством в городе. Более того, на встречу с активисткой градоначальник пригласил представителей разных ведомств — прокурора города, главу комитета по строительству, экспертов из разных областей.

«Ситуация с обманутыми дольщиками многогранная и очень сложная. И много ведомств включены в решение этой проблемы. Потому что тут стоят разные вопросы. Насколько внимательно проверялись разрешительные документы на строительство той или иной компании? Было ли заранее запланировано мошенничество или возникли объективные сложности при строительстве? Понимали ли люди, во что они ввязываются, покупая жилье по сверхнизким ценам? Кроме того, есть политический момент, потому что любую ситуацию можно повернуть в интересах определенной группы и сделать на этом пиар. И это действительно огромный клубок, который нужно распутывать с помощью разных структур. Наверное, именно поэтому господин Беглов собрал на встречу в Смольном столько специалистов», — заметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Как бы ни было сложно, в проблеме надо разбираться»

По словам политтехнолога, ситуация с Аллой Андреевой еще более сложная, потому на проблему обманутых дольщиков накладывается чудовищная ситуация с убийством ее мужа.

«Понятно, что, пережив такой стресс, Алла Андреева находится в сложном психологическом состоянии. И это проявилось и сегодня, когда она сначала пришла на встречу с Бегловым, потом ушла, потом вернулась, ждала его в приемной... И к этому нужно относиться адекватно, с пониманием. Как бы ни было сложно, но в проблеме людей надо разбираться. Сжав волю в кулак и не хлопая дверями. Об этом неоднократно говорил президент. Собственно, Александр Беглов это продемонстрировал. Разговор состоялся, ответственные ведомства получили поручения. Что будет с уголовным делом, мы, конечно, не знаем. Но по хозяйственной части есть понимание», — заметил Дмитрий Солонников.

Отметим, что после встречи с Андреевой Беглов заявил, что решить проблему обманутых дольщиков Петербурга можно за два года.

Градоначальник напомнил, что в настоящее время в реестре пострадавших дольщиков числится 1199 человек. По его словам, в третьем квартале 2019 года город введет 9511 квартир в проблемных домах, а к концу 2020 года все пострадавшие дольщики получат свое жилье.