Киев, 21 декабря. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон, комментируя пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, оценил его лидерские качества.

По словам журналиста, Путин олицетворяет представление россиян о мощном государстве и дает фору своим «вялым» западным коллегам, которые продемонстрировали свою полную неспособность оказать результативное давление на Москву.

«Запад вялый. А Путин великолепно ориентируется в ситуации, держит удар, обладает целым набором качеств, необходимых для руководителя крупной страны. Дает фору многим своим коллегам из западных стран. Видите, я его уже хвалю», — отмечает Гордон.

При этом украинский телеведущий тут же поправился и возложил на российского президента «ответственность» за войну в Донбассе и присоединение Крыма.

Отметим, что российские власти неоднократно опровергали ставшими уже традиционными обвинения Киева. Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому вооруженному конфликту, который вспыхнул после устроенного западными странами госпереворота на Украине. Именно эти страны сейчас загоняют Украину в долговую яму бесконечными кредитами на жестких условиях, беря таким образом под контроль государственную, коммунальную и энергетическую сферу государства.

Что касается Крыма, то он перешел в состав России по итогам народного референдума, отрицать который — значит покушаться на свободу народа на самоопределение. Выступая на пресс-конференции, Путин обратил внимание на санкции против крымчан, введенные в связи с «аннексией» полуострова. По его словам, если аннексия действительно была, то жители Крыма в этом не виноваты. А раз они все-таки оказались под санкциями, значит, Запад признает референдум и наказывает крымчан за него.