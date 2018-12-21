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Нацбанк Украины выпустил монету с Севастополем

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Нацбанк Украины выпустил монету с Севастополем

Киев, 21 декабря. Национальный банк Украины выпустил памятную монету серии «Области Украины» с изображением Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из биметаллического сплава из недрагоценных металлов. Она будет введена в обращение с 26 декабря.

Нацбанк Украины выпустил монету с Севастополем

Цена монеты составит 44 гривны. Осуществлять реализацию монет будут региональные отделы Нацбанка. Ранее монета этой же серии была выпущена с изображением Киева. Таким образом киевские власти в очередной раз заявили о своих претензиях на Севастополь и Крым, которые на протяжении всей истории являются российскими, а в 2014 году официально вошли в состав РФ.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. За присоединение к России проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор не признал итоги волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины.

В Москве не раз отмечали, что решение о присоединение к России сделали жители Крыма. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».

Автор: Софья Куликова
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