МИД РФ рассказал подробности крушения Ан-26 в Конго

Киншаса, 21 декабря. Грузовой самолет Ан-26 конголезской авиакомпании «ГомЭйр» потерпел крушение при заходе на посадку в четверг недалеко от столицы Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Согласно данным российского внешнеполитического ведомства, на борту самолета могло находиться до 23 человек, в том числе члены экипажа. Жертвами авиакатастрофы по предварительным данным стали шесть человек, судьба остальных остается неизвестной.

Посольство РФ в ДРК подтвердило гибель трех российских пилотов. Их тела доставлены в морг.

«К сожалению, могу подтвердить, что все погибшие члены экипажа самолета, потерпевшего в четверг крушение, являлись российскими гражданами», — заявил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов в комментарии ТАСС.

В МИД РФ отметили, что самолет был зафрахтован Национальной независимой избирательной комиссией и перевозил груз для проведения выборов в республике, которые запланированы на 30 декабря.