«Рада перетрудилась»: Поклонская пожелала проспаться депутату, «объявившему» войну РФ

Москва, 21 декабря. Депутат Госдумы Наталья Поклонская полагает, что ее украинские коллеги слишком рано начали отмечать Новый год на корпоративах. Так она прокомментировала предложение депутата Верховной рады Виталия Куприя объявить войну России.

Поклонская посоветовала парламентарию проспаться, отдохнуть и прийти в себя.

«Верховная рада и ее отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году. Кроме того, сейчас время новогодних корпоративов. Депутат Куприй, скорее всего, от души «зажег» на одном из них», — пояснила депутат РИА Новости.

Напомним, что в пятницу Куприй внес на рассмотрение рады проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России. В документе также содержится требование разорвать дипломатические отношения с Москвой и транспортное сообщение.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, комментируя инициативу украинского депутата, заметил, что «Калибры» уже заждались, когда Порошенко объявит войну», пишет «Царьград».



Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в свою очередь напомнил в разговоре с ФАН, что депутат должен представлять интересы народа, поэтому Куприю следует поинтересоваться, насколько украинцы заинтересованы в еще одной войне. Шерин также подчеркнул, что если украинскому парламентарию так хочется воевать, он всегда может оставить Раду и пойти на передовую.

Напомним, что украинские власти с 2014 года последовательно разрывают все связи с Россией. В сентябре Киев разорвал договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.