Очередь занимали с ночи: россияне «осадили» Кремль в ожидании концерта Пугачевой

Москва, 21 декабря. Юбилейный концерт певицы Аллы Пугачевой вызвал небывалый ажиотаж в Москве. Поклонники творчества «королевы российской эстрады» занимали очередь с ночи, чтобы первыми купить билет на выступление любимой артистки.

Шесть тысяч мест в Кремлевском дворце, где пройдет выступление, были сметены за первые несколько часов после старта продаж. При этом цены на билеты колеблются в диапазоне от 2,5 до 70 тыс. рублей.

Вместе со зрителями активизировались и перекупщики, которые сегодня продают билеты в 2-3 раза дороже их номинальной стоимости. За возможность услышать живой голос «примадонны» они требуют по 45 тыс. рублей в 25 ряду партера и по 150 тыс. рублей — в первом ряду. Некоторые утверждают, что подобного ажиотажа не было даже когда Пугачева в 2009 году устраивала свой последний, как она тогда заявляла, концерт, пишет издание «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что Пугачева намерена вновь вернуться на сцену, чтобы дать большой сольный концерт и отпраздновать таким образом свое 70-летие. О завершении музыкальной карьеры певица объявила еще в 2009 году и с тех пор не выступала на сцене.