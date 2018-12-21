Глушаков рассказал Малахову подробности своего скандального развода

Москва, 21 декабря. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков впервые рассказал подробности скандального развода с женой в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Спортсмен прокомментировал опубликованную в Сети аудиозапись его гневного разговора с супругой Дарьей.

«Мне стыдно, потому что в свои 31 год моя мама спрашивала у меня, откуда я знаю такие слова. Она до этого не слышала, как я ругаюсь», — приводят слова Глушакова «Дни.ру».

По словам спортсмена, против него ведется информационная война. В опубликованной аудиозаписи непонятно, почему футболист обращается в разговоре с женой на «Вы». Глушаков предположил, что аудиозапись «нарезали и слепили».

«Трудно говорить, когда ты пережил предательство. <…> У нее есть люди, которые ей помогают меня разуть, чтобы потом все отобрать у Дарьи», — приводит слова Глушакова «Газета.ru».

Супруга полузащитника «Спартака» подала заявление против мужа. Она обвинила супруга в угрозах с требованием отказаться от раздела имущества. В рамках разбирательства счета футболиста были арестованы. Футболист намерен забрать двух дочерей, а супруга обвиняет Глушакова в выводе средств с арестованных счетов, сообщает RT.