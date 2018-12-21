Москалькова жестко ответила киевскому омбудсмену, заявившей о «пытках» моряков ВМСУ в СИЗО

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что информация о состоянии здоровья захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков «до сих пор поступает противоречивая».

«Список всех, кого Россия фактически пытает, постоянно расширяется», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявила, что такие слова, «мягко говоря, удивляют ее», а украинский омбудсмен «перешла все границы приличия и откровенно вводит в заблуждение представителей международной организации».

Свой пост Денисова опубликовала после встречи с председателем комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргаретой Кинер Неллен и докладчиком комитета Кириякос Кирияк-Хаджияни, которые впервые приехали на Украину с миссией.

«С момента задержания военных моряков в Керченском проливе в связи с нарушением российской границы она (Денисова) находится со мной на постоянной связи, — рассказала Москалькова. Уполномоченный по делам человека в Республике Крым посетил моряков в первый же день их задержания и был рядом с ними в суде. После перевода сюда их посетила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева».

Кроме того, всех арестованных моряков посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) — независимой общественной организации, а также трое представителей украинского консульства. Все моряки были обеспечены адвокатами — и в Керчи, и в Москве.

«Это от украинской стороны зависело быстрейшее предоставление им адвокатов, которые могут каждый день видеть этих людей, — подчеркнула Москалькова. Я сама лично посетила всех раненых, которые находятся в «Матросской тишине». Подробнейший отчет о состоянии их здоровья я разместила на своем сайте и также сообщила об этом Денисовой. За что она горячо благодарила».

По словам российского омбудсмена, двое из пострадавших моряков размещены в больничной палате площадью 21 квадратный метр, а один — в трехместной. У них есть душ, горячая и холодная вода. Каждый день им делают перевязки, и все лекарства есть в наличии.

«Никто не высказывал мне никаких жалоб, хотя разговор был долгий, неспешный и конфиденциальный, — отметила Москалькова. — Почта, направляемая ко мне, тоже конфиденциальная. Каждый из моряков получил по электронной почте письмо от мамы. И как можно говорить о каких-то пытках?! Когда, например, я лично обращалась к консулу Соединенных Штатов, то указывала на конкретные вещи, связанные с тем, что Марину Бутину не выводили днем на прогулки. Кстати, все трое гуляют каждый день».

На имя арестованных украинцев открыты банковские счета, и они могут не только пополнять свой холодильник из магазина, но и заказывать пищу из ресторана. При этом они, по словам собеседника ФАН, этого не делают, — говорят, что им всего хватает и так.

«У них трехразовое горячее питание, — рассказала омбудсмен. — Кстати, подробное меню тоже было опубликовано на моем сайте. Что они едят, да и чем вообще они занимаются. У каждого на тумбочке есть газеты и книги из местной библиотеки. Отношение к ним — просто трогательное. И они сами говорят, что нет никаких претензий к российской правоохранительной системе».

Если бы это было неправдой, то, заметила Москалькова, украинский консул мог бы привести какой-либо конкретный случай — что моряки не получают газет, что их не выпускают на прогулку, что им не делают перевязки, что они нуждаются в каких-то лекарствах...

«Он мог бы обратиться к директору ФСИН Геннадию Корниенко или ко мне, — отметила омбудсмен. — Но этих обращений не было. Что вообще понимается под этими словами о «пытках»? Вот такие огульные обвинения, которые стали постоянной риторикой у моей коллеги Денисовой, к сожалению, не прибавляют оптимизма в коммуникациях».

Тем не менее, уверена Москалькова, все же возможны договоренности в гуманитарном плане и в плане оказания помощи. Но для этого нужно объективно видеть всю ситуацию целиком. Все, что связано с соблюдением международных норм в области пенитенциарной системы, с нашей стороны полностью соблюдаются.

«Я это могу говорить ответственно, потому что все вижу своими глазами, — заверила Москалькова. — Я на постоянной связи и с начальником СИЗО «Матросская тишина», и с начальником СИЗО «Лефортово», выясняю, есть ли жалобы, пожелания. Этого нет. Конечно, очень важно находить возможности для диалога и оказания помощи людям».

Что касается конкретно следствия, отметила Москалькова, — когда оно ведется, уполномоченный по правам человека не имеет права вмешиваться и давать какие-то рекомендации.