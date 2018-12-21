Нация с каждым годом питается все хуже: киевские эксперты о подорожании новогоднего стола на Украине

Ведущие эксперты-экономисты оценили подорожание новогоднего стола — 2019 для украинцев: по их словам, за год оно составило от 22% до 25%. При этом аналитики констатировали: продукты питания стали основной статьей расходов семей на Украине, на которой люди пытаются экономить. Как следствие, они покупают все более дешевые продукты, отказываются от дорогих и регулярно недополучают необходимые организму элементы. В итоге складывается следующая ситуация: нация с каждым годом питается все хуже.

По словам главы «Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей» Алексея Дорошенко, за год новогодний стол для средней украинской семьи подорожал на 22-25%. Его средняя стоимость для 4-х человек составит 1535 гривен, причем в Киеве самый «бюджетный» вариант стола обойдется жителям столицы в 1647 гривен. По словам эксперта, 3 кг салата оливье по традиционному рецепту обойдутся в 129 гривен, а приготовление селедки под шубой будет стоить 118 гривен.

«Существенно выросли в этом году цены на готовые мясные продукты, — сообщил Дорошенко. — Полкило нарезки сырокопченой салями в среднем стоит 80 гривен, столько же копченого мяса — 75 гривен. Сырое мясо также подорожало за год: биток из свежей свинины стоит 78,50 гривен за полкило, а за килограмм куриного филе украинцам придется заплатить 111 гривен. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе вырастет до 344 гривен», — говорит он.

К закускам и основным блюдам стоит добавить алкоголь, также серьезно выросший в цене. Таким образом, если год назад «средний» стол на шестерых взрослых (включавший три бутылки шампанского, три бутылки коньяка, оливье и стандартный набор холодных и горячих закусок) обходился в 2900 гривен, то в этом году на него придется потратить уже почти 3500 гривен (то есть на 600 гривен больше).

«Главные «виновники» подорожания — спиртное, мясная и рыбная нарезка, сыры и яйца, входящие в состав оливье. Бутылка украинского пятизвездочного коньяка с января 2018 года подорожала на 35-40 гривен, украинское шампанское — на 20-25 гривен, килограмм сырокопченой колбасы — на 50-60 гривен, кило твердого сыра — на 60-70 гривен, а килограмм красной рыбы — и вовсе на 100-120 гривен», — констатирует Дорошенко.

Главное неприятное отличие нынешнего Нового года на Украине от прошлого — отсутствие новогодних скидок в магазинах. По словам Дорошенко, такое происходит впервые за многие годы и объясняется серьезным падением спроса со стороны основной массы населения.

«Это — самое наглядное следствие политики, проводимой нынешними властями, — говорит Иван Томич, глава Украинского союза фермеров и землевладельцев. — На Украине наблюдается настоящий кризис потребления: из-за резкого обеднения люди покупают все меньше необходимых продуктов. По мясным и молочным продуктам украинцы за год выбирают лишь 55-60% среднеевропейской нормы. При этом структура потребления неуклонно меняется в сторону обеднения и выживания. Люди практически перестали покупать рыбу, свежее немороженое мясо, все меньше покупают сыра, творога и т. д.», — говорит эксперт.

По его словам, сегодня «катастрофически сокращается внутренний спрос на продукты». В итоге люди покупают все менее здоровую еду, и регулярно недополучают пищевые элементы, необходимые для нормальной жизни. Как следствие — сокращается средний срок жизни украинцев, наносится удар по здоровью нации.

Экономист Андрей Павловский в свою очередь призвал сопоставить стоимость новогоднего стола на 2019 год с бюджетом простых украинцев.

«Вот мы говорим: «Две тысячи гривен — вроде бы недорого». Но тут стоит вспомнить, что размер минимальной пенсии на Украине — 1497 гривен, а минимальной зарплаты — 3723 гривны, — сообщил он. — 14 миллионов украинцев сегодня получают зарплату ниже прожиточного минимума! И что, они в Новый год потратят эти две тысячи на новогодний стол, а потом будут «лапу сосать»? Разумеется, бедные украинцы предпочтут купить только самые необходимые продукты, а от дорогих и вовсе отказаться. То есть люди съедят и выпьют на четверть меньше, чем год назад», — уверен Павловский.

Пессимистов успокоил тот же Алексей Дорошенко. Он сообщил, что в 2019 году продукты на Украине уже не будут дорожать так сильно, как в текущем. По той причине, что многие из них «просто исчерпали резерв роста».