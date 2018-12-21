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ЛНР предупредила о планах ВСУ занять «серую зону» в Донбассе

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ЛНР предупредила о планах ВСУ занять «серую зону» в Донбассе

Луганск, 21 декабря. Украинские войска планируют вторгнуться в так называемую «серую зону» (демилитаризованная территория возле линии разграничения) Донбасса и закрепиться там. Об этом в пятницу заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«По нашим данным, украинским командованием в этих районах  планируется выход групп для «захвата» позиций в «серой зоне». Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ обратить внимание на готовящиеся провокации», — отметил он.

По словам Филипоненко, в район Луганского уже прибыли военные грузовики «Урал» с материалами для возведения инженерных сооружений

На днях представители Донецкой народной республики в СЦКК сообщили о подготовке Украины к масштабному наступлению в Донбассе. По их словам, ВСУ уже перебросили к линии разграничения танки и военные самолеты.

Автор: Антон Соколов
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