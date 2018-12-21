Житель Югры украл новогодние подарки и отдал их детям

Ханты-Мансийск, 21 декабря. Житель Югры похитил новогодние подарки, чтобы подарить их детям. С сообщением о краже обратился в полицию курьер одной из энергетических компаний в Белоярском районе. Он рассказал, что неизвестный забрал подарки для сотрудников фирмы, которые он оставил у подъезда.

«Следствием установлено, что представители курьерской службы доставили новогодние подарки по месту жительства доверенного лица организации. В момент выгрузки, пять коробок с товаром грузчик оставил в подъезде многоквартирного дома, сам же поднялся в квартиру заказчика», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры порталу ugra-news.ru.

Сумму ущерба мужчина оценил в 15 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил, что был пьян, когда приехал в гости к своей знакомой. Увидев коробки с подарками, он взял два их них, один из которых сразу вручил дочери приятельницы.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.