Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к прорыву в «серой зоне», Киев назвал условия обмена пленными

Донбасс, 21 декабря. ВСУ готовят прорыв в «серой зоне». Украинские силовики обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ. Киев предложил обменяться пленными в Донбассе 5 января. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские силовики 21 раз нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой народной республики десять мин 120-мм калибра, а также используя стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Что касается Луганской народной республики, то Вооруженные силы Украины нарушили там режим прекращения огня шесть раз. Огонь велся по позиция ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Желобок, Смелое. Киевские военные стреляли из минометов 120 и 82-мм калибра, БМП, РПГ, АГС, крупнокалиберного и стрелкового оружия.

Украинские военные готовятся захватить «серую зону»

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко сообщил в пятницу о плане ВСУ захватить позиции в «серой зоне» у линии соприкосновения в районе населенного пункта Луганское.

По информации Филипоненко, в Луганское прибыли автомобили «Урал» с бревнами и досками, предназначенными для инженерного дооборудования капониров для боевых машин и блиндажей. Кроме того, украинскую технику заметили в подконтрольном Киеву Старом Айдаре.

«По нашим данным, украинским командованием в этих районах планируется выход групп для «захвата» позиций в «серой зоне», — сказал представитель Луганской народной республики.

В связи с этим Филипоненко обратился к наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обратить внимание на готовящиеся провокации.

ВСУ обстреляли дрон ОБСЕ

В опубликованном в пятницу сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ говорится, что 19 декабря беспилотный летательный мини-аппарат, принадлежащий миссии, подвергся обстрелу из стрелкового оружия западнее подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское.

«Члены патруля миссии слышали одну очередь из стрелкового оружия примерно в километре к югу, выпущенную, по их оценке, в направлении БПЛА», — сообщила СММ ОБСЕ, уточнив, что команде удалось отозвать дрон и благополучно совершить его посадку.

Киев определился с условиями обмена пленными

Украинская сторона направила ОБСЕ предложение по обмену пленными в Донбассе. Как сообщила в пятницу вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, Украина «готова помиловать и передать ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской областей)» 72 удерживаемых Киевом защитника ДНР и ЛНР в обмен на 19 украинских военнопленных.

Геращенко уточнила, что Киев рассчитывает обменяться с республиками Донбасса пленными в формате «72 на 19» 5 января 2019 года. Согласовать это предлагается 27 декабря на видеоконференции.

Согласятся ли на такой формат обмена пленными республики Донбасса, неизвестно. К тому же омбудсмен ДНР Дарья Морозова в пятницу заявила, что в настоящее время на подконтрольной Киеву территории Донбасса содержатся под стражей 103 сторонника республики.