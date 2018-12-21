Кремль обещает защиту СМИ, попавшим под санкции США | 21 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Кремль пообещал поддержку РИА ФАН и другим российским СМИ, попавшим под санкции США Кремль окажет помощь российским СМИ, попавшим под американские санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет о российских интернет-изданиях «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. Эти СМИ, а также главный редактор USA Really Александр Малькевич попали в санкционный список минюста США. Россия защитит российские СМИ, если санкции помешают их работе, сказал Песков. Санкции США он назвал незаконными, а если они повлекут критические ситуации, пообещал поддержку СМИ от лица Кремля. Напомню, ранее гендиректор ФАН Евгений Зубарев назвал обвинения США против российских СМИ вздорными. ФАН и другие упомянутые минюстом США издания обвиняются в якобы «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Расследование этого «вмешательства» продолжается в США уже два года. За это время никаких вразумительных «доказательств» американские следователи так и не представили. Зато ФАН подвергся блокировке в американской соцсети Facebook и дважды попадал под репрессии опять-таки американского поисковика Google. Мириться с этим редакция ФАН не будет. Против Facebook в США уже подан судебный иск. На очереди — Google. К делу привлечен Роскомнадзор. Он должен решить, не пора ли приструнить американские ресурсы, которые хозяйничают в Рунете в интересах спецслужб США?

Бухгалтер ФАН Елена Хусяйнова намерена засудить минюст США за ущерб ее деловой репутации, иск принят Тем временем помогают российским СМИ в борьбе за свои права не только власти. Петербургский суд будет отстаивать права журналистов, и уже принял иск бухгалтера «Федерального агентства новостей» против минюста США. Внесенная в санкционные списки главбух ФАН Елена Хусяйнова обвиняет Америку в нанесении ущерба ее достоинству и деловой репутации. В частности, Хусяйнова требует удалить с сайта минюста США клеветническую информацию о себе. А также возмещения морального вреда и официальных извинений. Иск был принят Сестрорецким райсудом Петербурга — по месту жительства заявительницы. Напомним, в октябре минюст США обвинил бухгалтера ФАН во «вмешательстве» в американские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом, заявив, что «если простой бухгалтер может повлиять на выборы, зачем вообще платить спецслужбам?!» Право, с этим трудно не согласиться.