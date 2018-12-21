«Россия может топить все, что шевелится»: в Сети обсуждают идущий в сторону Азова фрегат

Москва, 21 декабря. Ракетный фрегат ВМФ России, вооруженный ракетами «Калибр», движется в сторону Азовского моря, сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Как отмечает агентство Reuter, корабль оснащен двумя торпедами калибра 533 мм, противоторпедным бомбометом, автоматической артиллеристской установкой А-190 и ракетами «Калибр-НК».

Российские пользователи соцсетей оценили встревожившее западную прессу сообщения о плывущем в сторону Азова фрегата РФ.

«Какая сила! Этот фрегат способен в одиночку отправить на дно весь американский шестой флот», — пишет Вова Олдрик.

Пользователь Алексей Валяев считает, что помимо фрегата безопасность Азовского моря обеспечивают мощная береговая охрана.

«В Крыму такой набор береговых средств — за секунду покрошат любую группировку в мелкие конфетти», — отмечает он.

При этом некоторые россияне уверены, что России ничего не нужно перебрасывать в Азовское море. По их словам, сил Каспийского флота будет достаточно, чтобы отразить любую агрессию в этом направлении.

«Сейчас Россия может даже с акватории Каспийского моря топить все, что шевелится», — отметил комментатор с ником Филиппус.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. После этого США заявили о намерении перебросить в Азовское море военный корабль для поддержки Украины.