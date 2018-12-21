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Агрессия ультраправых радикалов на Украине достигла критической отметки — МИД РФ

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Агрессия ультраправых радикалов на Украине достигла критической отметки — МИД РФ

Москва, 21 декабря. Российское власти поддержали доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине, который указывает на массовые нарушения со стороны Киева. Об этом в пятницу сообщает министерство иностранных дел РФ.

В частности, в докладе ООН говорится о непрекращающихся обстрелах в Донбассе, отказе Киева платить компенсацию мирным жителям, незаконном лишении свободы, применении пыток, сексуальном насилии, преследовании журналистов и несогласных. Сотрудники международной организации также обратили внимание на разгул националистров-радикалов, которые пользуются покровительством правоохранительных органов и чиновников.

«Критической отметки достигли агрессивные действия на Украине ультраправых групп и нападения на журналистов, активистов гражданского общества. При этом правоохранительные органы Украины лицемерно закрывают глаза на доказательства экстремистских выходок», — пишет МИД РФ.

Москва также поддержала призыв Наблюдательной миссии к Киеву пересмотреть дискриминационный законопроект об украинском языке.

Автор: Антон Соколов
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