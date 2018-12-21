ЕС на полгода продлил санкции против России

Москва, 21 декабря. Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля следующего года, говорится в заявлении Совета ЕС.

«21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что данное решение было принято в связи с тем, что нет «никакого прогресса в реализации минских соглашений», сообщил RT.

Евросоюз ввел экономические санкции против Москвы в июле 2014 года после гибели малайзийского Boeing над Донбассом. С тех пор Евросоюз каждые шесть месяцев продлевает ограничительные меры против России. В марте 2015 года саммит Евросоюза заявил, что отменит санкции только после реализации минских договоренностей.