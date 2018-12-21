Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

ЕС на полгода продлил санкции против России

55
0 Оставить комментарий

ЕС на полгода продлил санкции против России

Москва, 21 декабря. Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода. Ограничительные меры будут действовать до 31 июля следующего года, говорится в заявлении Совета ЕС.

«21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что данное решение было принято в связи с тем, что нет «никакого прогресса в реализации минских соглашений», сообщил RT.

Евросоюз ввел экономические санкции против Москвы в июле 2014 года после гибели малайзийского Boeing над Донбассом. С тех пор Евросоюз каждые шесть месяцев продлевает ограничительные меры против России. В марте 2015 года саммит Евросоюза заявил, что отменит санкции только после реализации минских договоренностей.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.