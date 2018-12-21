«Искусство не имеет границ»: в ФРГ опровергли слухи о требовании к РФ вернуть утраченные во время войны ценности

Москва, 21 декабря. Немецкое посольство заявило, что информация в российских СМИ о «требовании» вернуть утраченные в ходе Второй мировой войны ценности не соответствуют действительности. В дипмиссии ФРГ отметили, что утрата объектов культуры является болезненной темой как для Берлина, так и для Москвы, однако Германия никогда не выставляла ультиматумов.

«Публикации в российских СМИ сильно искажают нашу позицию. Поднимать тему возврата ценностей на переговорах и «требовать их возврата» — большая разница», — заявил источник KP.ru в посольстве ФРГ.

В посольстве добавили, что правительство ФРГ продолжает усилия по достижению совместного решения с РФ по возврату ценностей в рамках двустороннего диалога.

Однако президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова отметила, что о «возврате в Германию культурных ценностей» не может быть и речи. Немецкая сторона не раз обращалась в Россию с предложением вернуть в Москву и Берлин утраченные ценности, однако получала естественный отказ.

«Я не слышал о таких требованиях. Но, похоже, происходит серия акций, которыми наши отношения пытаются осложнить», — заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт.

Хердт подчеркнул, что «искусство не имеет границ», поэтому тема возвращения ценностей не может обсуждаться на уровне «мегафонной дипломатии». Взаимные «требования» России и Германии могут лишь усугубить ситуацию и открыть «ящик Пандоры». Парламентарий заявил, что от отношений Германии и России зависит процветание всего мира, поэтому «нам лучше не ругаться», подытожил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы Берлин на фоне усугубившихся отношений РФ и ЕС требует вернуть утраченные в период войны ценности.