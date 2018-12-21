Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД

Нью-Йорк, 21 декабря. Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Всего против документа проголосовали 46 стран, за — 43. Еще 78 стран воздержались.

Так, против резолюции выступили страны Евросоюза, Япония, Турция, Израиль, Украина и США. Документ поддержали страны члены Организации Договора о коллективной безопасности, Китай, Иран, страны Латинской Америки, а также Сирия.

Напомним, что Россия призывала ООН подержать ДРСМД, как краеугольный камень европейской и международной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из совместного договора с Россией. Трамп подчеркнул, что Россия якобы не соблюдает условия договора. Однако он не привел никак доказательств. 4 декабря госсекретарь США Джеймс Мэттис заявил, что Россия за два месяца «может вернуться» к выполнению ДРСМД.

Москва неоднократно отмечала, что у нее есть весьма серьезные вопросы к выполнению ДРСМД властями США. В Кремле заявляли, что Россия строго соблюдет свои обязательства по договору, сообщала «Газета.ru».