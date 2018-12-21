«Обыграл Трампа»: западные СМИ оценили пресс-конференцию Путина

Москва, 21 декабря. Состоявшаяся накануне большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина привлекла пристальное внимание не только российских, но и зарубежных СМИ. Западные СМИ оценили заявления российского лидера.

По понятным причинам иностранных журналистов в первую очередь интересовала внешняя политика России. Так, например, американский еженедельник Newsweek обратил внимание на то, что Путин поддержал решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Журнал вынес в цитату слова российского президента:«Дональд прав, и я с ним согласен».

Шведская газета Svenska Dagbladet пришла к выводу, что российский лидер полностью «обыграл Трампа» в Сирии, укрепив позиции России на Ближнем Востоке.

«Путин одобрил пост Трампа в Twitter и обернул его себе на пользу, заявив, что террористов в Сирии победила в первую очередь Россия», — отмечает издание.

The New York Times называет вывод американских войск из Сирии тактической победой Путина, который в 2015 году начал военную операцию в Сирии.

Немецкое издание Zuddeuche Zeitung отметило, что Путин возложил на США ответственность за растущую угрозу безопасности. Речь идет о размещении американских противоракетных установок по всей Европе. А испанская La Vangardia обратила внимание на сближение РФ и Японии, которые в скором времени могут заключить мирный договор.

По словам бывшего советника министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пола Крейга, на пресс-конференции было мало вопросов об антироссийских выпадах Запада.