Украина заключила новый контракт на поставку ядерного топлива из России

Киев,21 декабря. Украинская компания «Энергоатом» продлила контракт на поставки российского ядерного топлива до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании заключили новый контракт с российским предприятием ОАО «ТВЭЛ». Документ предусматривает сокращение поставок ядерного топлива, а также пересмотр его цен в 2025 году с учетом ситуации на рынке. Пресс-служба компании «Энергоатом» подчеркнула, что подписание дополнительного соглашения связано с расширением поставок ядерного топлива производства Westinghouse.

Также в пресс-службе компании пояснили, что информации о якобы засекреченном контракте не соответствует действительности.

Ранее журналист Алексей Романов заявил, что украинские АЭС могут начать массово закрываться через пять лет. По его словам, из 12 ядерных реакторов из 15 отслужили свой проектный срок эксплуатации, а оставшиеся реакторов срок эксплуатации закончится через несколько лет.