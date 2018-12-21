«У Медведевой эмоциональный надрыв»: Бутырская оценила неудачное выступление фигуристки

Саранск, 21 декабря. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева заняла 14-е место.

После неудачного проката Медведева отказалась общаться с прессой. Фигуристка дала интервью Первому каналу, после чего покинула смешанную зону, сообщила «Газета.ру».

Первая российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская обвинила в неудачном выступлении Медведевой тренерский штаб. По ее словам, нельзя было резко менять программу выступления. Бутырская подчеркнула, что «накатать» программу за 20 дней до турнира невозможно.

«У нее будто эмоциональный надрыв. Она так хотела всем доказать, что права. Но от соревнования к соревнованию это копилось как снежный ком. Терпения ей и удачи. Мы все ее любим», — передает телеканал «360» слова Бутырской.

Как сообщили «Известия», Загитова занимает лидирующую позицию на чемпионате России. Она набрала 80,62 балла, у Медведевой — 62,24 балла. Как отметил «АиФ», Медведева упала при исполнении двойного акселя.