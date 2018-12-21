Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Прямо фильм ужасов»: самарцев поздравили с Новым годом жуткой фигурой свиньи

292
0 Оставить комментарий

«Прямо фильм ужасов»: самарцев поздравили с Новым годом жуткой фигурой свиньи

Самара, 21 декабря. Скульптура символа следующего года — желтой свиньи — появилась в парке Дружбы в Самаре в четверг. Жители ужаснулись такому новогоднему символу, слепленному из снега.

Огромная фигура желто-черной свиньи имеет действительно устрашающий вид. Символ Нового года стоит позади надувных Деда Мороза и Снегурочки. Самарцы не оценили такой подарок и пожаловались на своеобразный подход скульптора в социальных сетях.

«Очень страшная хрюша. Прямо фильм ужасов», — пишут очевидцы.

В городской администрации рассказали телеканалу «360», что задумка принадлежит создателю многих скульптур в Самаре Сергею Ключникову. Символ 2019 года установлен в парке безвозмездно.

Однако снежную скульптуру снесли. Как сообщили городские власти, они «услышали глас народа».

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.