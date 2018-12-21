Депутат Госдумы анонсировал пакет законов, который облегчит судьбу соотечественников

В ближайшее время нижняя палата российского парламента планирует принять одобренные Советом Федерации законопроекты, которые существенно облегчат репатриацию соотечественников в России. О предложенном пакете законов в ходе пресс-конференции «Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до получения гражданства» рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, изменения в миграционной политике отражают положение России в мире.

«Через активную миграционную политику Россия демонстрирует всему остальному миру свои ценности, свои идеалы, — отметил Гаврилов. — Во всем мире паспорт гражданина РФ является элементом правозащиты».

Депутат отметил, что законом, который сегодня одобрил Совет Федерации, предусмотрено не только облегчение получения гражданства соотечественниками, но борьба с «резиновыми» офисами и нарушениями режима пребывания. В будущем же изменится также закон о паломничестве — чтобы под видом паломников не приезжали экстремисты.

«Почти на 500 млн увеличено финансирование программы по соотечественникам, что отражает активную политику России. Принят ряд законодательных решений, в частности, касающихся предоставления гражданства», — рассказал он.

Гаврилов напомнил: в течение 20 с лишним лет российское законодательство сильно запаздывало и не успевало за проблемами, которые связаны с репатриацией соотечественников.

«Ветви власти нашли согласие и понимание для решения стратегических задач. Но сделан лишь первый шаг! Закон о гражданстве и соответствующий указ президента — лишь начало большого пути. Уже в первой половине 2019 года эти законы составят большой пакет. Уже изменена процедура предоставления политического убежища, которое ранее получить было невозможно, — рассказал Гаврилов. Надуманные требования теперь отменены. И это особенно актуально, учитывая ухудшение ситуации на Украине, в частности политические репрессии, ущемление по религиозному принципу и т. д. При этом на данный момент закон определяет категории граждан, но не территории. Но если мы увидим массовое нарушение прав на той или иной территории, критерии могут измениться».

Гаврилов объяснил, что многие лица теперь могут политическое убежище с перспективой получения гражданства. При этом не все стремятся получить российское гражданство, надеясь, что ситуация на Украине изменится и они смогут вернуться на Родину. Он также отметил, что за последние пять лет поток миграции в Россию очень сильно увеличился.

«Россия не будет поддерживать международные миграционные инициативы, в действительности направленные на взлом суверенитета», — заверил он собравшихся.

Парламентарий также сообщил, что внесение изменений в закон было единогласно поддержано всеми фракциями Думы. В будущем, отметил Гаврилов, хотелось бы отменить экзамен по русскому для граждан Украины, а также квоты на миграцию.

«Наша задача — эффективное решение вопросов. Мы готовы поддержать любые решения», — заявил Гаврилов.

Парламентарий также заявил о том, что его комитет в Госдуме намерен следить за ситуацией в миграционной политике в регионах России. Появятся региональные уполномоченные, которые будут находиться в тесном контакте с МВД, прокуратурой и т. д. Депутат отметил, что в своей время он участвовал в создании организации «Конгресс русских общин» и не понаслышке знает о проблемах соотечественников.