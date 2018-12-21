Специалисты нашли кишечную палочку в «селедке под шубой» из ряда российских гипермаркетов

Москва, 21 декабря. Традиционное новогоднее блюдо «селедка под шубой» может обернуться серьезными проблемами для россиян в канун праздников.

Специалисты из лаборатории АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты России проверили салаты «селедка под шубой» из магазинов «Бахетле», «Билла», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», а также «Ашан», и нашли массу нарушений.

О результатах исследование сообщает телеканал «Царьград», который совместно с Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) «Право есть» провел контрольную закупку.

Выяснилось, что в продукции «Бахетле» показатели микробного загрязнения превышены в 1,8 раза, содержание дрожжей — в 5 раз. Кроме того, сотрудники лаборатории обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Также кишечная палочка была найдена в салате из «ВкусВилла». В «селедке под шубой» из супермаркета «Билла» количество дрожжей превышает норму в 47,5 раза.

«Самым опасным из них для человека считается кандида. Это тоже вид дрожжевых грибов, и он вызывает очень тяжелое заболевание — кандидоз. Это заболевание не поддается лечению антибиотиками», — пояснил доктор медицинских наук Михаил Пальцев.

Микробный фон в салате из магазина «Азбука вкуса» оказался превышен в 58 раз, а в салате из «Ашана» — в 1,1 раза.