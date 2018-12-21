Фигурант дела об изнасиловании в Уфе ответил на письмо журналистов

Уфа,21 декабря. Один из троих обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя из Уфы прокомментировал инцидент журналистам.

Бывший руководитель миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павел Яромчук, находящийся в СИЗО, ответил на письмо российских журналистов.

«Да, действительно, ситуация чересчур запутанная. Но хочу сказать, что не мы ее довели до такого «состояния». Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле»,— ответил мужчина журналистам KP.RU.

За другими комментариями он попросил обращаться к своему адвокату.

Напомним, что инцидент произошел 30 октября. По данным следствия, 23-летняя девушка-дознаватель стала жертвой группового изнасилования в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. Три ее коллеги, среди которых высокопоставленный полицейский, были уволены из органов внутренних дел. В настоящий момент они находятся в СИЗО, сообщала «Газета.ru»