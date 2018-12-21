Сирия на пороге нефтяного передела: курды и США используют тактику ИГИЛ для грабежа сирийцев

США и их союзники в Сирии продолжают стратегию, которую до своего разгрома активно применяли террористы «Исламского государства»1 (ИГИЛ1; запрещено в РФ). Американские генералы получают миллионные прибыли за покровительство курдским вооруженным отрядам в вопросах контроля объектов добычи, переработки и контрабанды нефти в Восточной Сирии. Подобности о теневом бизнесе военного командования США Федеральному агентству новостей (ФАН) недавно рассказал военный источник.

В период своего расцвета террористы ИГИЛ строили военно-политическую и хозяйственную деятельность на основе контроля над нефтегазовыми полями и энергетическими объектами Сирии. Сейчас ситуация на первый взгляд изменилась – игиловцы утратили контроль над нефтяными месторождениями и были выдавлены с сирийской территории, но сама стратегия сохранилась, в Восточной части страны она продолжает приносить миллионные прибыли.

Главными выгодоприобретателями нефтяной схемы ИГИЛ стали курдские сепаратисты и американцы. Первые выстроили теневой бизнес на переработке и контрабанде нефти, а вторые получают проценты от него за услуги безопасности и покровительство. Нефть идет на экспорт через «серую зону» в районе иракского Синджара, спрос на черное золото в силу дешевизны очень большой. Но самое интересное, что свою долю имеют и бандформирования, утратившие прямой контроль над месторождениями.

Как отмечает наш военный источник, не всю территорию транзита контролируют американцы. В пустыне функции таможни выполняют джихадисты, в том числе принадлежащие к «Исламскому государству». При отказе делиться нефтяные караваны просто не смогли бы пересечь пустыню, поэтому полевые командиры, также как и американцы, получают свою долю от контрабанды из общего котла.

«Вообще, теневой нефтяной бизнес на территории суверенного государства Сирия возник во времена ИГИЛ, когда они захватила большую часть страны, — объясняет военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Нефтевозы собирали черное золото с нефтяных полей и везли в порты Турции. В 2016 году вся эта нефтяная монополия была сломана за исключением той части, которая осталась под контролем курдов. Тогда же неожиданно выяснилось, что чуть ли не все нефтевозы, которые бомбила российская авиация, принадлежали курдам. И хотя курды благодаря поддержке США сохранили территорию с нефтеносными месторождениями, после разногласий между Турцией и США, когда Анкара выступила в конфликте фактически на стороне РФ и Ирана, транзит через турецкие порты прекратился. Единственный маршрут поставки дармовой нефти остался через север Ирака, который тоже является курдским. Нефть потекла опять по проторенным дорожкам, что не замедлило сказаться на ее котировках».

В итоге в плюсе остается кто угодно, но не местное население, которое живет в условиях крайней нищеты и разрухи. По сути, курды и США грабят сирийцев, которые не получают никаких дивидендов от нефтяного экспорта. Более того, любое недовольство жителей устоявшимся ходом вещей жестоко подавляется со стороны курдских боевиков радикального толка из Сирийских демократических сил (SDF), известными как курдские силы безопасности «Асайиш». Американцы же не спешат вмешиваться в конфликт курдов с местным населением, так как заинтересованы в дальнейшем обогащении по отработанной схеме.

«Легализация нефти по этой схеме происходит довольно просто. После того, как нефть оказывается в Ираке, ее продавцом на рынке становятся американские нефтяные компании, которую выдают ее за добытую в Ираке. Но разница между тем, сколько она стоит в Ираке и на восточном берегу реки Евфрат, довольно значительная. Во времена ИГИЛ контрабандная сирийская нефть уходила по 20 долларов за баррель, поэтому страны-спонсоры игиловской группировки довольно неплохо наживались, компенсируя себе оснащение почти 200 тысячной армии террористов. Вернуть доходы от экспорта нефти в бюджет, чтобы направлять их впоследствии на восстановление страны, можно лишь в том случае, если правительство Сирийской арабской республики вернет себе обратно территории на восточном берегу реки Евфрата. Все-таки эти земли изначально принадлежали Сирии, но были отторгнуты в результате военного конфликта. Все заявления о создании Курдистана представляются сегодня не более чем умозрительной перспективой», — считает военный эксперт.

Нынешнюю ситуацию еще сильнее осложняют планы вооруженных группировок сирийской оппозиции при поддержке Турции начать наступление на Заевфратье. Вооруженная оппозиция также готова бороться с курдами за контроль над месторождениями, что после возможного ухода из Сирии американских военных выглядит посильной задачей. В итоге победителем от «нефтяного конфликта» могут оказаться террористы, которых увлеченные контрабандой американцы так и не смогли победить.

«Стоит напомнить, что под названием вооруженная сирийская оппозиция скрываются те же самые боевики, но прошедшие подготовку в американских лагерях. В этой связи решение Трампа об уходе США из Сирии выглядит обыкновенной уловкой. Вашингтон хочет показать, что если начнутся вооруженные столкновения за нефтяные поля, то он якобы будет стоять в стороне, над схваткой. Но на деле, если вооруженные группировки опять пойдут в наступление, США могут потерять остатки своего авторитета на Ближнем Востоке. На мой взгляд, в Сирии сейчас затевается некое решение курдского вопроса. Как известно, к ним вплотную подошли турки, у которых старая история противостояния с курдами. В случае ухода США из Сирии, у Турции развязываются руки, и единственное направление, куда курды могут сбежать — это северная часть Ирака, через которую они сейчас спешно качают нефть», — резюмирует Алексей Леонков.

1 Организация запрещена на территории РФ.