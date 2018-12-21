ГИБДД не планирует проверять водителей на знание ПДД при замене прав

Москва, 21 декабря. ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене прав. Возможность такого нововведения рассматривалась только в профессиональном сообществе, об этом заявил представитель ведомства.

«Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД», — заявил представитель ведомства.

По словам представителя ГИБДД, вопрос о повторном экзамене для водителей подняли автошколы, сославшись на новации в ПДД. Как отметили на IV Конгрессе автошкол России, водители «не успевают или не считают нужным отслеживать» нововведения в ПДД, сообщает «Газета.ru».

В ходе Конгресса участники пришли к выводу, что такие экзамены могут быть целесообразными, но исключительно на добровольной основе и без привлечения ГАИ.