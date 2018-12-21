Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

ГИБДД не планирует проверять водителей на знание ПДД при замене прав

31
1 Оставить комментарий

ГИБДД не планирует проверять водителей на знание ПДД при замене прав

Москва, 21 декабря. ГИБДД не планирует вводить повторный экзамен при замене прав. Возможность такого нововведения рассматривалась только в профессиональном сообществе, об этом заявил представитель ведомства.

«Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД», — заявил представитель ведомства.

По словам представителя ГИБДД, вопрос о повторном экзамене для водителей подняли автошколы, сославшись на новации в ПДД. Как отметили на IV Конгрессе автошкол России, водители «не успевают или не считают нужным отслеживать» нововведения в ПДД, сообщает «Газета.ru».

В ходе Конгресса участники пришли к выводу, что такие экзамены могут быть целесообразными, но исключительно на добровольной основе и без привлечения ГАИ.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.