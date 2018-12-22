«Ситуация парадоксальная»: в Роспатенте объяснили, почему «крафт» стал товарным знаком

Омский бизнесмен, владелец сети пивных заведений Александр Данилюк может запретить барам и ресторанам по всей России использовать слово «крафт», если решение о предоставлении правовой охраны этому товарному знаку не будет признано недействительным. Ранее стало известно, что Данилюк зарегистрировал товарный знак «КРАФТ» в отношении услуг баров и ресторанов.

Специалисты Роспатента подтвердили Федеральному агентству новостей, что ситуация с запретом на использование слова «крафт» в России возможна. При этом в стране зарегистрировано несколько сетей пивных баров, использующих это слово в названии и имеющих сеть филиалов в различных регионах страны.

Президент Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александр Мордовин сообщил, что обратился с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину с просьбой оказать содействие в вопросе аннулирования свидетельства на товарный знак «крафт». Представитель союза, кроме того, выразил недоумение по поводу того, что слово, которое вошло во всеобщее употребление и является общепринятым термином, стало товарным знаком.

Специально для ФАН специалисты Федеральной службы по интеллектуальной собственности объяснили, почему «крафт» не является общепринятым словом.

«Для отнесения какого-либо обозначения к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида оно должно являться видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями. На момент вынесения решения экспертизой не была выявлена информация о том, что словесный элемент «КРАФТ» имеет широкое использование среди производителей товаров и лиц, оказывающих услуги, — в частности, в сфере ресторанного бизнеса. Обращения третьих лиц также не поступали», — пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, Александр Данилюк не собирался ограничиваться только услугами баров и ресторанов, и пытался запатентовать «крафт» в том числе в названии напитков.

«Обозначение «КРАФТ» было заявлено на регистрацию в отношении широкого перечня товаров и услуг, среди которых был товар «пиво», — указано в сообщении Роспатента.

После проведенной Роспатентом экспертизы, в том числе изучения формулировок сервиса «Яндекс.Переводчик» по поводу английского слова craft и определений из Толкового словаря иностранных слов Л. П. Крысина в Роспатенте было принято решение об отказе в регистрации товарного знака «крафт» по отношению к крафт-бумаге и изделиям из нее.

Не коснулся запрет на использование этого распространенного слова и производителей пива — в этой категории товаров еще до Александр Данилюка его зарегистрировали другие участники рынка. А вот использующим «ремесленный» элемент в своем названии барам и ресторанам повезло меньше.

«Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака «КРАФТ» в отношении товаров и услуг 21 и 43 классов МКТУ (то есть товаров и услуг, не имеющих отношения к производству пива). Исключительное право, вытекающее вследствие регистрации товарного знака на имя Данилюка Александра, позволяет ему запрещать незаконное использование третьими лицами обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с его товарным знаком — но только для однородных товаров и услуг», — пояснили ФАН в Роспатенте.

Любопытно, что по результатам проведенного исследования Александр Данилюк стал правообладателем «крафта» не только в названиях гостиниц, баров и ресторанов, которые относятся к 43 классу товаров и услуг, но и в названиях домашней и кухонной утвари и посуды, расчесок, губок и мочалок, некоторых изделий из стекла и санфаянса — однако в этой категории запрет на использование «приватизированного» омским предпринимателем «крафта» оказался менее чувствительным.

А вот владельцы пивных баров по всей России озадачены. Предприимчивый ресторатор уже выиграл два судебных иска в Арбитражном суде Омской области к бару «Шальная шайба». С еще одним заведением — ООО «Интеллект», которое владеет «Крафт баром «Пушка» — было заключено мировое соглашение о прекращении использования принадлежащего Александру Данилюку знака в названии.

«Только в случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку все полномочия правообладателя, вытекающие из полученного им исключительного права на зарегистрированный товарный знак, прекращаются», — предупредили в Роспатенте.

Только в Москве сегодня работает 14 различных пивных баров и пабов, в том числе имеющих филиалы, у которых в наименовании слово «крафт». Штрафы за незаконное использование товарного знака в каждом случае могут измеряться сотнями тысяч рублей. Тем не менее в Федерации рестораторов и отельеров не видят никакой угрозы в регистрации такого товарного знака.

«Ситуация, конечно, парадоксальная: вместо того, чтобы научиться жарить котлеты, все, кому не лень, пытаются через маркетинг отличиться от соседнего ресторана. Кто-то называет «крафтовая кухня», кто-то называет «крафтовый ресторан», кто-то использует «крафт» применительно к пиву, кто-то использует слово local вместо «местный» — и все эти словечки для того, чтобы привлечь внимание потребителя», — возмутился в беседе с ФАН президент Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при президенте РФ Игорь Бухаров.

Эксперт посетовал на засилье иностранных названий, зарегистрированных Роспатентом в качестве товарных знаков.

«Я могу вам сказать, что фри-фло (free-flow — формат заведения общественного питания, где клиенты могут самостоятельно набирать блюда, распределенные по категориям «островками». — Прим. ФАН) господин Роман Рожниковский (владелец ряда ресторанов, в том числе сети «Грабли», а также кулинарной школы. — Прим. ФАН) тоже зарегистрировал как товарный знак в свое время, но кто называл, так и называет, — ну, если он предъявляет претензии, ну и предъявляй, дальше что? Что за этим следует? Если в его ресторане ничего не будет вкусного, то к нему никто ходить не будет и это все закончится. И права на этот товарный знак в качестве услуг закончатся. Я еще раз говорю: научитесь жарить котлеты и не занимайтесь маркетингом!» — заявил Бухаров.

В компании «БИРхаус», которой владеет Александр Данилюк, оказались не готовы дать какие-либо комментарии, пояснив, что руководитель лично не общается с журналистами, а владеющим информацией сотрудникам также запрещено общение с прессой после ряда появившихся в СМИ недостоверных, по их словам, сообщений. Между тем, в Роспатент уже подана жалоба на действия предпринимателя.

«В настоящее время в Роспатенте рассматривается жалоба Национального союза ячменя, солода и пивобезалкогольной продукции. В рамках рассмотрения указанной жалобы действиям эксперта, рассматривающего заявку на регистрацию товарного знака, будет дана соответствующая оценка», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее, как пояснили специалисты, даже в случае принятия решения о неправомерных действиях сотрудника, выдавшего патент, это еще не будет основанием для отмены решения о регистрации товарного знака.

«Регистрация товарного знака может быть признана недействительной в случае соблюдения определенной процедуры, которая предусматривает подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. До настоящего время ни Национальным союзом ячменя, солода и пивобезалкогольной продукции, ни кем-либо иным такое возражение в Роспатент не подано», — рассказали ФАН в ведомстве.

Напомним, в 2012 году блогер Михаил Вербицкий не смог вылететь в Варшаву из-за долга в почти в 300 тысяч рублей, который он должен был выплатить по решению суда ООО «Борода» за незаконное использование товарного знака «И. В. Пугач», представляющий собой изображение мужчины с бородой в фас и профиль.

А в конце 2013 года один из столичных предпринимателей пытался приватизировать права на имена Деда Мороза и Снегурочки, однако сделать героев новогоднего праздника товарными знаками ему так и не удалось.

Зато ООО «Блэк фрайдэй» в 2016 году зарегистрировало права на товарный знак Black Friday. В результате обращений Ассоциации компаний интернет-торговли в Федеральную антимонопольную службы было признано, что компания нарушила закон о защите конкуренции, получив права на обозначение, не являющееся оригинальным для перечня услуг, в отношении которых оно было зарегистрировано. С 30 мая 2018 года права на «Черную пятницу» аннулированы.