«Право на убежище имеют все»: в МВД РФ объяснили украинцам, как избежать выдворения из России

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет президенту определять категории лиц, которым будет оказываться содействие при получении гражданства исходя из гуманитарных соображений. Лица, входящие в эти категории, смогут получить гражданство России по упрощенной процедуре.

Пресс-конференция на тему «Новое в миграционном законодательстве: от регистрации до получения гражданства» прошла 21 декабря 2018 года в медиацентре «Российской газеты».

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в ходе мероприятия свои разъяснения представили обе ветви российской власти — законодательная и исполнительная. Перед представителями СМИ выступила врио начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Как отметила Казакова, среди категорий лиц, которым будет оказываться содействие при получении гражданства РФ, будут жители Юго-Востока Украины. При этом для них достаточно будет нотариально заверенного заявления о выходе из гражданства Украины, в то время как гражданам других государств придется, как и ранее, официально выходить из гражданства своих стран.

Упрощена также подача заявления соотечественниками из-за рубежа.

«Упрощаются не только получение гражданства, но и предшествующие процедуры, — уточнила Казакова. — Но при этом нельзя забывать и о безопасности. Ответственность за нарушение режима пребывания сохранится. Создается дактилоскопическая база и усиливается контроль на границе».

Закон начнет действовать через три месяца после подписания президентом. В течение этого времени будут подготовлены подзаконные акты, уточнены категории и т. д.

«Мы подготовим предложения, но решать будет президент», — отметила Казакова.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, что будет сделано, чтобы участников боевых действий в Донбассе и политических активистов не выдавали на расправу Украине, Казакова ответила, что этим лицам необходимо внимательнее относиться к своей легализации на территории РФ и соблюдать имеющиеся нормы пребывания.

«В законодательстве РФ урегулирована процедура обращения иностранными гражданами за временным убежищем», — напомнила представитель МВД.

Она отметила, что решение о выдворении принимается судом, а не правоохранительными органами. При этом, по ее словам, процедура обжалования судебного решения также прописана в КОАП.

Валентина Казакова обратила внимание на то, что на сегодняшний день право на подачу на предоставление временного убежища сохраняется за всеми.

«В том числе и за лицами, являющими нарушителями миграционного законодательства. В статье 12 закона о беженцах, где прописана процедура предоставления убежища, нет никаких ограничений. Там не говорится ничего о том, что нельзя обратиться гражданину (за убежищем), если он что-то нарушил, — напомнила она. — Право на убежище имеют все».

«Все решается всегда индивидуально. Были такие случаи — вы наверняка помните резонансный случай, связанный с выдворением гражданки Украины из Крыма. К сожалению, сама эта гражданка не обращалась за предоставлением временного убежища, а мы никому навязывать статусы не можем. То есть гражданин должен обратиться за предоставлением любого статуса самостоятельно», — подчеркнула Казакова.

Граждане Украины, получившие временное убежище в РФ, имеют право заявить об участии в госпрограмме, сообщила Казакова, а став ее участником, могут получить разрешение на временное проживание без квоты.

«Хотелось бы обратить внимание граждан Украины, что свое пребывание на территории РФ необходимо узаконить, имея тот набор инструментов, который предоставляет законодательство, и находиться в правовом поле. Можно получить патент, можно продлить сроки пребывания, можно стать участником госпрограммы. В конце концов, можно обратиться за предоставлением временного убежища», — объяснила она.

Казакова также обратила внимание на то, что в законе четко прописан перечень возможных причин, по которым в представлении того или иного статуса просителю может быть отказано.

«Перечень является открытым. Если своим пребыванием на территории РФ иностранный гражданин угрожает безопасности страны, ему может быть отказано в предоставлении статуса беженца, временного убежища, выдачи вида на жительства и т. д. А также и гражданства РФ», — констатировала врио начальника ГУ МВД РФ по вопросам миграции.

При этом Валентина Казакова отказалась отвечать на вопрос ФАН относительно судьбы украинской журналистки Елены Бойко и общественного деятеля из Донецкой народной республики Татьяны Мармазовой.